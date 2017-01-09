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За неделю в Бразилии убиты около 100 заключенных

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В воскресенье в тюрьме бразильского города Манаус были убиты четверо заключенных. Общее число убитых заключенных в Бразилии за неделю составило около 100 человек.
Бунт в тюрьме Бразилии
Фото из открытых источников

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Число убитых заключенных в Бразилии за неделю составило около 100 человек, передает агентство Франс Пресс.

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Сообщается, что в воскресенье в тюрьме бразильского города Манаус были убиты четверо заключенных.

Ранее по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем Бразилии. Инцидент произошел в штате Рорайма. Также сообщалось о 60 жертвах тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.

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