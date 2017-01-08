Полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Полиция Израиля установила личность террориста, совершившего в воскресенье наезд на грузовике в Иерусалиме на группу военнослужащих, в результате чего четыре человека погибли, есть раненые, сообщил представитель полиции в микроблоге Twitter.

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"Террорист, который убил четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, — это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер", — написал представитель полиции.

В воскресенье грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт.