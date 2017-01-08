В мире
RSS

Клинтон больше не будет участвовать ни в каких выборах - доверенное лицо

Тема:

Эффект Трампа. Мир после выборов в США (301)

(обновлено: )7601
По словам доверенного лица экс-кандидата в президенты США Ниры Танден, Хиллари Клинтон ищет способы помочь детям и семьям, Танден сомневается в том, что Клинтон когда-либо еще будет участвовать в выборах.
Хиллари Клинтон
PAUL J. RICHARDS / AFP1

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на пост мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем, считает ее доверенное лицо Нира Танден, передает телеканал CNN.

Хиллари Клинтон
Brendan Smialowski / AFP
Оплатили ли простые немцы предвыборную кампанию Клинтон

Ранее газета New York Daily News со ссылкой на собственный высокопоставленный источник сообщила, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра города Нью-Йорк. Срок полномочий нынешнего мэра города Билла де Блазио закончится в конце этого года.

"Я думаю, что она ищет способы помочь детям и семьям. Это то, на чем она была сосредоточена всю жизнь… Я не думаю, что она когда-либо еще будет участвовать в выборах", — приводит телеканал слова Танден.

Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность главы государства после инаугурации 20 января 2017 года.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Сергей Пашинский. Архивное фото
Стрельба Пашинского и записи Портнова
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными