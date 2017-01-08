Умер бывший президент Ирана Рафсанджани

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани умер в больнице, в которую его направили в воскресенье после сердечного приступа. Об этом сообщает агентство Fars.

Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В последнее время он возглавлял Совет целесообразности — совещательный орган при Высшем руководителе Ирана Али Хаменеи.

Политику было 82 года.

Ранее сообщалось, что бывший президент и премьер-министр Португалии Мариу Суариш умер в возрасте 92 лет. В декабре сообщалось, что Суариш был госпитализирован и находится в состоянии глубокой комы.