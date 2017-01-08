Королева Британии впервые после болезни появилась на публике

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье, 8 января, появилась на публике впервые после болезни.

Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала на службу в церковь святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от поместья Сандрингем, в котором она и ее ближайшие родственники по традиции проводят зимние праздники. В этом году 90-летняя королева впервые почти за 30 лет пропустила рождественскую и новогоднюю службы из-за сильной простуды, что дало многим ее подданным повод для беспокойства.

Сегодняшнее появление королевы и ее цветущий вид развеяли опасения насчет состояния ее здоровья. От сильной простуды этой зимой страдал и супруг королевы принц Филип, однако он, несмотря на свои 95 лет, оправился от болезни быстрей и присутствовал на праздничных богослужениях.

Напомним, ранее сообщалось, что королеву Великобритании Елизавету II едва не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы.