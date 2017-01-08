В мире
RSS

Королева Британии впервые после болезни появилась на публике

(обновлено: )78
Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала на службу в церковь святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от поместья Сандрингем, в котором она и ее ближайшие родственники по традиции проводят зимние праздники.
Королева Великобритании Елизавета II
REUTERS Chris Jackson/Pool

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье, 8 января, появилась на публике впервые после болезни.

Королева Великобритании Елизавета посетила супермаркет
REUTERS Justin Tallis
Королева Елизавета посетила супермаркет

Королева в темно-синем пальто и в шляпке в тон приехала на службу в церковь святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от поместья Сандрингем, в котором она и ее ближайшие родственники по традиции проводят зимние праздники. В этом году 90-летняя королева впервые почти за 30 лет пропустила рождественскую и новогоднюю службы из-за сильной простуды, что дало многим ее подданным повод для беспокойства.

Сегодняшнее появление королевы и ее цветущий вид развеяли опасения насчет состояния ее здоровья. От сильной простуды этой зимой страдал и супруг королевы принц Филип, однако он, несмотря на свои 95 лет, оправился от болезни быстрей и присутствовал на праздничных богослужениях.

Напомним, ранее сообщалось, что королеву Великобритании Елизавету II едва не подстрелил ее собственный охранник, когда она прогуливалась по Букингемскому дворцу ночью, страдая от бессонницы.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Сергей Пашинский. Архивное фото
Стрельба Пашинского и записи Портнова
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными