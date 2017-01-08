В Иерусалиме грузовик протаранил толпу пешеходов

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на толпу пешеходов, трое из них погибли на месте, по меньшей мере 15 человек получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Читайте также: Главные вызовы для Украины в 2017 году по версии народных депутатов

Правоохранительные органы открыли по водителю огонь, он ранен.

"Это теракт", — заявила представитель полиции.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.