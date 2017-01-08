Объем цифровой экономики к 2035 г достигнет $16 трлн

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Объем цифровой экономики к 2035 году может достигнуть 16 триллионов долларов США, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на исследовательский доклад консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Цифровой экономикой называют экономику, которая основана на предоставлении электронных услуг и ведении бизнеса через интернет.

По мнению авторов доклада, по мере развития цифровой экономики, к 2035 году в Китае в этой отрасли будут созданы свыше 400 миллионов рабочих мест, из которых более 100 миллионов будут созданы крупнейшей интернет-компанией Alibaba Group. Авторы доклада также полагают, что цифровые технологии, например, облачные сервисы, развитие искусственного интеллекта в будущем будут все больше заменять человеческий труд.

По мнению вице-президента Alibaba Group Гао Хунбина, к 2035 году цифровая экономика по объему превзойдет производственный сектор и будет составлять до четверти от общей мировой экономики.

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.