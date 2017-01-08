Ким Чен Ын скрытно отмечает день рождения

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын без огласки отмечает в воскресенье день своего рождения, но намеренно скрывает возраст, чтобы не казаться слишком молодым для подчиненных ему кадровых руководителей страны, сообщил в интервью южнокорейскому агентству Рёнхап недавно бежавший в Сеул из Лондона бывший высокопоставленный дипломат КНДР Тхэ Ён Хо.

"Ким Чен Ын должен вести за собой многих 30-40-летних кадровых работников, и если всплывет его возраст, то не подумают ли, что он годится им в младшие братья?" — пояснил Тхэ Ён Хо, бывший советник посольства КНДР в Великобритании, бежавший вместе с семьей в конце прошлого года в Южную Корею.

Пять лет спустя после прихода к власти в Северной Корее Ким Чен Ына, нигде не было опубликовано официальных данных о том, когда и где он родился. В отличие от его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, в КНДР не отмечается день рождения Ким Чен Ына как национальный праздник.

"День рождения Ким Чен Ына открыто не празднуется, но все знают, что это 8 января", — подтвердил перебежчик.

Чтобы эта дата отмечалась публично, необходимо раскрыть возраст руководителя КНДР, но никто не знает, сколько ему в действительности лет. По словам Тхэ Ён Хо, ходят разговоры о том, что Ким Чен Ын родился то ли в 1982, то ли в 1984 году. Как считает Тхэ Ён Хо, такая секретность необходима Ким Чен Ыну, чтобы "контролировать кадры, старшие его по возрасту".

По данным Рёнхап, ни центральная печать КНДР, ни Центральное телеграфное агентство Кореи, и телевидение страны в воскресенье пока не упомянули о дне рождения Ким Чен Ына. На настенных календарях этот день тоже никак не обозначен.