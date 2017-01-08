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Секретная служба США взяла на себя безопасность Трампа

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (298)

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Директор Секретной службы США опроверг информацию ряда американских СМИ о конфликтах и что личная охрана Трампа не была согласна с передачей своих полномочий Секретной службе.
Дональд Трамп
REUTERS Carlo Allegri

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Секретная служба США и собственная охрана команды избранного президента Дональда Трампа не конфликтовали, федеральные силовики уже взяли на себя ответственность за охрану Трампа и его семьи, сообщил телеканалу CNN директор Секретной службы США, которая отвечает за безопасность первых лиц страны, Джозеф Клэнси.

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
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Таким образом Клэнси опроверг информацию ряда американских СМИ о том, что такие конфликты имели место и личная охрана Трампа не была согласна с передачей своих полномочий Секретной службе.

"Нет вообще никаких трений", — сказал Клэнси и добавил, что несет "исключительную ответственность" за защиту президента и его семьи.

Что касается команды Трампа, то "они не присутствуют на наших (спецслужб) встречах", заявил чиновник. "Они не вооружены. Они больше штатные сотрудники, чем служба безопасности. Мы не взаимодействуем с ними", — добавил Клэнси.

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Ранее Конгресс США на заседании обеих палат формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале.

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