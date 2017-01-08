Китай пригласил страны Африки участвовать в создании нового Шелкового пути

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Министр иностранных дел КНР Ван И пригласил страны Африки принять участие в реализации стратегии экономического развития "Один пояс — один путь".

Ван И с 7 по 12 января совершает официальные визиты в Мадагаскар, Замбию, Танзанию, Конго и Нигерию.

"Китай приглашает страны Африки принять участие в реализации стратегии "Один пояс — один путь", — приводит МИД КНР слова Ван И, сказанные на встрече с журналистами в Мадагаскаре. По словам министра иностранных дел КНР, страны Африки исторически являлись частью экономического пояса Шелкового пути, а также важным местом назначения при путешествиях на Запад в рамках морского Шелкового пути.

"Если любая африканская страна намерена принять участие в новом Шелковом пути, то мы, конечно, приветствуем это", — добавил Ван И.

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай уже провел консультации на этот счет с достаточно большим количеством африканских стран, особенно расположенных на восточном побережье Африки, добившись прогресса.

"Надеюсь, что по мере непрерывного развития сотрудничества, страны Африки будут получать от Китая все больше бонусов для развития", — сказал Ван И.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Напомним, в связи с ужесточением РФ требований к транзиту товаров, следующих из Украины, Киев решил искать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. В частности, был разработан так называемый "Шелковый путь", который предполагает доставку грузов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.