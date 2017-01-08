В мире
RSS

Керри раскритиковал Трампа за использование Twitter в вопросах политики

Тема:

Эффект Трампа. Мир после выборов в США (297)

(обновлено: )7
Госсекретарь Джон Керри выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации. "Однако это зависит от новой администрации", - отметил Керри.
Госсекретарь США Джон Керри
REUTERS Brendan Smialowski

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам, передает телеканал ABC News.

Дональд Трамп и Барак Обама. Архивное фото
JIM WATSON / AFP
Есть колеса, будут палки. Обама портит передачу власти Трампу

"Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем", — сказал Керри, отвечая на вопрос ведущего по поводу твитов избранного президента Дональда Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.

Госсекретарь выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации. "Однако это зависит от новой администрации", — отметил Керри.

Ранее Керри выразил надежду на то, что Дональд Трамп в должности президента США сможет наладить отношения с Москвой.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Киевляне прячутся от мороза
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Бойня в аэропорту Флориды
Стрельба нардепа Пашинского