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Экс-президент Португалии Мариу Суариш скончался на 93-м году жизни

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В декабре сообщалось, что бывший президент и премьер-министр Португалии Мариу Суариш был госпитализирован и находится в состоянии глубокой комы.
Мариу Суариш
Википедия / FraLiss

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент и премьер-министр Португалии Мариу Суариш умер в субботу в возрасте 92 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя больницы.

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В декабре сообщалось, что Суариш был госпитализирован и находится в состоянии глубокой комы.

Мариу Суариш — основатель Социалистической партии Португалии, дважды был премьер-министром страны, с 1986 по 1996 год занимал президентский пост. После ухода с поста главы государства Суариш в 1999–2004 годах был депутатом Европарламента, а в 2006 году вновь стал официальным кандидатом социалистов на президентских выборах, но проиграл.

Ранее сообщалось, что бывший президент Греции Константинос Стефанопулос, занимавший этот пост с 1995 по 2005 год, скончался в возрасте 90 лет в одной из больниц в Афинах из-за пневмонии.

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