Жертвами аномальных морозов в Европе стали более 20 человек - СМИ

Arne Dedert / dpa / AFP

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Жертвами аномальных морозов в Европе стали более 20 человек. В первую неделю нового года в Европе установились аномальные холода, сообщает Deutsche Welle.

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Холоднее всего было в горах Лапландии — на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза. Правда, до рекордной отметки в минус 52,6 градуса еще далеко. Этот абсолютный рекорд холода был зарегистрирован в горах Лапландии 2 февраля 1966 года.

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и юг Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала далеко за минус 20 градусов. Из-за сильного похолодания в стране только за двое суток скончались 10 человек.

В Италии к субботе, 7 января, жертвами холодов стали 7 человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. Пути для грузовиков с продовольствием в полуразрушенный августовским землетрясением город Аматриче в центральной части страны прокладывали через сугробы чрезвычайные службы.

В Германии в горных районах Баварии температура достигала 26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили.

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами.

Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии, Греции и России.