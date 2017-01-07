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Стрелок намеренно прибыл в аэропорт Флориды, чтобы открыть стрельбу - СМИ

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Как сообщается, подозреваемый сотрудничает с властями, ему будут предъявлены обвинения в убийстве. Власти продолжают рассматривать в качестве одного из возможных мотивов терроризм.
Стрельба в аэропорту Флориды
@stephenfalk

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. По мнению американских следователей, Эстебан Сантьяго специально прибыл в аэропорт Флориды для совершения нападения. Об этом заявил сотрудник ФБР Джорджа Пиро, передает телеканал USA Today.

СМИ сообщили подробности о стрелке в аэропорту Флориды. Видео
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СМИ сообщили подробности о "стрелке" в аэропорту Флориды

"Есть свидетельства того, что он приехал сюда, чтобы совершить этот ужасающий шаг. Пока мы не определили, что спровоцировало его на нападение", — заявил Пиро.

Подозреваемый сотрудничает с властями, ему будут предъявлены обвинения в убийстве, добавил он.

По словам Пиро, власти продолжают рассматривать в качестве одного из возможных мотивов терроризм. ФБР провело проверку данных о военной службе Сантьяго, но не обнаружило свидетельств того, что подозреваемый мог вступить контакт с экстремистами. На текущем этапе следователи придерживаются мнения, что Сантьяго действовал в одиночку.

В ночь на субботу в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, по последним данным, еще шесть были ранены. В офисе окружного шерифа заявили, что после инцидента оказались пострадавшими еще 37 человек.

Ранее сообщалось, что Эстебан Сантьяго страдал психическим расстройством. Родственники подозреваемого заявили, что некоторые странности в его поведении стали проявляться после возращения из Ирака, где он примерно в течение года проходил военную службу.

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