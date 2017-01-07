Стрелок намеренно прибыл в аэропорт Флориды, чтобы открыть стрельбу - СМИ

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. По мнению американских следователей, Эстебан Сантьяго специально прибыл в аэропорт Флориды для совершения нападения. Об этом заявил сотрудник ФБР Джорджа Пиро, передает телеканал USA Today.

"Есть свидетельства того, что он приехал сюда, чтобы совершить этот ужасающий шаг. Пока мы не определили, что спровоцировало его на нападение", — заявил Пиро.

Подозреваемый сотрудничает с властями, ему будут предъявлены обвинения в убийстве, добавил он.

По словам Пиро, власти продолжают рассматривать в качестве одного из возможных мотивов терроризм. ФБР провело проверку данных о военной службе Сантьяго, но не обнаружило свидетельств того, что подозреваемый мог вступить контакт с экстремистами. На текущем этапе следователи придерживаются мнения, что Сантьяго действовал в одиночку.

В ночь на субботу в результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, по последним данным, еще шесть были ранены. В офисе окружного шерифа заявили, что после инцидента оказались пострадавшими еще 37 человек.

Ранее сообщалось, что Эстебан Сантьяго страдал психическим расстройством. Родственники подозреваемого заявили, что некоторые странности в его поведении стали проявляться после возращения из Ирака, где он примерно в течение года проходил военную службу.