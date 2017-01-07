Количество жертв наводнений в Таиланде достигло 18 человек - СМИ

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КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями на юге Таиланда, выросло до 18 человек. Один человек числится попавшим без вести, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные властей.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

По данным МВД страны, наводнения затронули почти миллион человек. Подтоплены тысячи селений, повреждены полторы тысячи школ в десяти провинциях.

Власти привлекли к борьбе с последствиями стихии армию. Военнослужащие участвуют в операциях по эвакуации населения затопленных районов и доставке помощи.