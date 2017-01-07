В Польше от морозов погибли десять человек

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Польше жертвами сильного мороза за последние двое суток стали десять человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление властей.

"Семь человек скончались в пятницу, этот день принес самое большое число смертей с начала зимы. Еще три жертвы были обнаружены накануне", — заявила представитель Государственного центра безопасности Польши.

Синоптики прогнозируют, что в субботу температура в ряде регионов опустится до —14 градусов.

Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным.

Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.

Напомним, в Украине также от морозов уже погибли несколько человек.