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Клинтон может выдвинуть свою кандидатуру в мэры Нью-Йорка - СМИ

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (288)

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По словам источника, Клинтон не исключила возможность участия в гонке за место главы крупнейшего города США. Отмечается, что срок полномочий нынешнего мэра города Билла де Блазио закончится в конце этого года.
Хиллари Клинтон
SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра города Нью-Йорк, сообщает газета New York Daily News co ссылкой на собственный высокопоставленный источник.

Дональд Трамп
REUTERS Jonathan Ernst
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По словам источника издания, Клинтон не исключила возможность участия в гонке за место главы крупнейшего города США. Отмечается, что срок полномочий нынешнего мэра города Билла де Блазио закончится в конце этого года.

Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность главы государства после инаугурации 20 января 2017 года.

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