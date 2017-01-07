WikiLeaks: разведка США не доказала связь сайта с какой-либо страной

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Сайт WikiLeaks сообщил, что опубликованный в субботу американской разведкой доклад о "российском вмешательстве" в выборы не противоречит утверждению, что его информаторы не связаны с каким-либо государством.

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"Ничего в опубликованном сегодня американской разведкой докладе не противоречит нашему заключению, что источники WikiLeaks, связанные с информацией о выборах, не имеют отношения к государствам", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

​Ранее сообщалось, что спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks, которые передали документы Демократической партии США для публикации.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.