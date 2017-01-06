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В Бразилии во время бунта в тюрьме погибли более 30 заключенных

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Инцидент произошел в штате Рорайма. Это уже второй в этом году бунт в одной из тюрем Бразилии. На этот раз в результате инцидента погибли 33 заключенных.
Тюрьма. Архивное фото
RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. По меньшей мере 33 заключенных погибли во время второго в этом году бунта в одной из тюрем Бразилии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

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Инцидент произошел в штате Рорайма. Подробности происшествия не сообщаются.

Ранее сообщалось о 60 жертвах тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.

Напомним, 4 января вооруженные люди совершили нападение на тюрьму на юге Филиппин, в результате погиб один охранник и сбежали 132 заключенных. 

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