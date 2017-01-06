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В Белоруссии убита настоятельница монастыря

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Пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин сообщил, что матушка Василисса могла быть убита в результате "нападения одной из болящих послушниц, которых много в монастыре".
Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушка Василиcса
МЛЫН.by

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу была убита настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушка Василиcса, сообщили в Белорусской православной церкви, информирует Sputnik Белоруссия.

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Правоохранители Минской области Белоруссии также подтверждают факт убийства настоятельницы, сообщил РИА Новости представитель местного управления внутренних дел.

"Мы подтверждаем, что данное происшествие было вчера", — сказал он, комментируя информацию об убийстве монахини.

Позже официальный представитель управления Следственного комитета (СК) Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что Уголовное дело возбуждено в связи с убийством настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе матушки Василиссы.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин сообщил агентству Sputnik Беларусь, что матушка Василисса могла быть убита в результате "нападения одной из болящих послушниц, которых много в монастыре".

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг.

Напомним, в Овидиопольском районе Одесской области были обнаружены тела мужчины и женщины. Полиция уже установила их личности.

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