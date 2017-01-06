СМИ: санкции против РФ в 2015 г стоили ЕС 17,6 млрд евро

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Из-за введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

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По данным издания, о таких данных свидетельствуют результаты исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), проведенного по заказу Министерства экономики Австрии.

Санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

Вместе с тем исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций все равно ослабилась бы. В общем всего 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 млрд евро.

Как сообщалось ранее, группа сенаторов США готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии конгресса против России в связи с хакерскими атаками на американские институты и с действиями в Украине и Сирии.