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СМИ: санкции против РФ в 2015 г стоили ЕС 17,6 млрд евро

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Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (240)

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Санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС. По данным исследования, экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро.
Флаги России и ЕС
Ukraine-office.eu

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Из-за введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году понесла потери на сумму 17,6 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Шок и трепет. СМИ об ответе Путина на санкции США

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По данным издания, о таких данных свидетельствуют результаты исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), проведенного по заказу Министерства экономики Австрии.

Санкции привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест по всему ЕС.

Вместе с тем исследование указывает, что из-за слабости российской экономики торговля Евросоюза с Россией и без санкций все равно ослабилась бы. В общем всего 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями, отмечают исследователи. Без введения ограничительных мер потери от снижения европейского экспорта в РФ составили бы 22 млрд евро.

Как сообщалось ранее, группа сенаторов США готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии конгресса против России в связи с хакерскими атаками на американские институты и с действиями в Украине и Сирии.

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