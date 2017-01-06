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Китай осуществил запуск спутника нового поколения

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Запуск был произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Спутник будет использоваться для обеспечения спутниковой связи.
Флаг Китая
REUTERS Tony Gentile

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Китай осуществил успешный запуск спутника нового поколения для тестирования телекоммуникационных технологий, сообщает в пятницы министерство обороны КНР.

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Запуск был произведен в четверг в 23.19 по местному времени (17.19 по Киеву) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

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Спутник будет использоваться для обеспечения спутниковой связи, а также для тестирования многочастотной и скоростной передачи данных. Запуск спутника стал первым для Китая в 2017 году успешным запуском в космос.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай в 2017 году планирует осуществить порядка 30 запусков в космос.

Ранее сообщалось, что Китай планирует совершить мягкую посадку спутника на обратной стороне Луны. 

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