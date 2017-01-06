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В конгрессе США осудили ООН за поселенческую резолюцию по Израилю

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На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (470)

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СБ ООН принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Палата представителей конгресса США приняла заявление, в котором осудила это решение.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Заседание СБ ООН
REUTERS Adrees Latif
Из Израиля. Чем опасна антипоселенческая резолюция СБ ООН

Палата представителей 342 голосами против 80 приняла заявление, в котором осудила решение СБ ООН высказать неодобрение Израилю. Как ожидается, аналогичное заявление примет сенат конгресса. Практических последствий эти заявления иметь не будут, хотя ряд республиканцев грозит внести законопроект, лишающий власти США права платить членские взносы в ООН.

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Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

В связи с позицией США при голосовании за резолюцию на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.

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