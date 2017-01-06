В конгрессе США осудили ООН за поселенческую резолюцию по Израилю

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США осудила ООН за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Палата представителей 342 голосами против 80 приняла заявление, в котором осудила решение СБ ООН высказать неодобрение Израилю. Как ожидается, аналогичное заявление примет сенат конгресса. Практических последствий эти заявления иметь не будут, хотя ряд республиканцев грозит внести законопроект, лишающий власти США права платить членские взносы в ООН.

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Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

В связи с позицией США при голосовании за резолюцию на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.