Израильская полиция 5 часов допрашивала Нетаньяху по делу о коррупции

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Израильская полиция во второй раз допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, допрос проходил в резиденции премьера и длился пять часов. Также со ссылкой на заявление полиции сообщается, что допрос касался и другого дела, второй подозреваемый по которому также дал показания в прошедшие дни.

Первая беседа Нетаньяху с правоохранителями состоялась в понедельник. По ее итогам он заявил, что высказанные в его адрес обвинения в получении взяток остались неподтвержденными.

Биньямина Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху отвергал все возможные обвинения.

Ранее главный военной прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос сообщил, что в 2016 году следователи Главной военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции.