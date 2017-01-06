В мире
RSS

Обама: по многим показателям наша страна сейчас сильнее, чем 8 лет назад

Тема:

Эффект Трампа. Мир после выборов в США (281)

(обновлено: )4411
Президент Барак Обама в обращении к американским гражданам заявил, что "несмотря на невероятные успехи в экономике, достигнутые за восемь лет", остается еще "много работы".
Барак Обама
REUTERS/Joshua Roberts

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. США стали более сильной и процветающей страной, заявил американский президент Барак Обама в своем послании гражданам, говоря о периоде своего президентства.

Верховная Рада Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже

"По многим показателям наша страна сейчас более сильная и процветающая, чем она была до этого (до избрания Обамы — Ред.), я горд, что передаю ее в таком виде своему преемнику", — говорится в послании нынешнего главы США, опубликованном на сайте Белого Дома.

В документе анализируются результаты работы двух президентских сроков Барака Обамы. Так, согласно приводимым в письме данным, показатели США за данный период значительно улучшились в таких сферах, как экономика, здравоохранение, безопасность, образование, борьба с бедностью и безработицей, защита окружающей среды и многих других.

По словам Обамы, "несмотря на невероятные успехи в экономике, достигнутые за восемь лет", остается еще "много работы". Он отмечает, что для него было большой честью служить в качестве президента Соединенных Штатов.

"Готовясь передать ядерную кнопку и внести свой вклад в качестве обычного гражданина, я горд отметить, что мы заложили фундамент для новой Америки", — подводит итог своего правления 44-й президент Соединенных Штатов.

Дональд Трамп вступает в полномочия президента США после инаугурации 20 января 2017 года.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Андрей Блинов
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
Стрельба нардепа Пашинского