Обама: по многим показателям наша страна сейчас сильнее, чем 8 лет назад

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. США стали более сильной и процветающей страной, заявил американский президент Барак Обама в своем послании гражданам, говоря о периоде своего президентства.

"По многим показателям наша страна сейчас более сильная и процветающая, чем она была до этого (до избрания Обамы — Ред.), я горд, что передаю ее в таком виде своему преемнику", — говорится в послании нынешнего главы США, опубликованном на сайте Белого Дома.

В документе анализируются результаты работы двух президентских сроков Барака Обамы. Так, согласно приводимым в письме данным, показатели США за данный период значительно улучшились в таких сферах, как экономика, здравоохранение, безопасность, образование, борьба с бедностью и безработицей, защита окружающей среды и многих других.

По словам Обамы, "несмотря на невероятные успехи в экономике, достигнутые за восемь лет", остается еще "много работы". Он отмечает, что для него было большой честью служить в качестве президента Соединенных Штатов.

"Готовясь передать ядерную кнопку и внести свой вклад в качестве обычного гражданина, я горд отметить, что мы заложили фундамент для новой Америки", — подводит итог своего правления 44-й президент Соединенных Штатов.

Дональд Трамп вступает в полномочия президента США после инаугурации 20 января 2017 года.