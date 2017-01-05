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Трамп определился с кандидатурой на пост директора национальной разведки

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (280)

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Согласно решению избранного президента США Дональда Трампа, директором национальной разведки станет 73-летний бывший сенатор от штата Индиана Дэниела Коутс.
Дональд Трамп. Архивное фото
KENA BETANCUR / AFP

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки, передает агентство Рейтер.

Флаги США и России. Архивное фото
RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
Руководство США обвинило власти РФ в причастности к хакерским атакам

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Коутс, которому 73 года, более 10 лет занимал должность сенатора, до этого он четыре срока проработал в палате представителей. В период президентства Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии.

Он также входил в комитет сената по разведке.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

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