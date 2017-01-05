Трамп определился с кандидатурой на пост директора национальной разведки

KENA BETANCUR / AFP

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки, передает агентство Рейтер.

Читайте также: Прорыв на съезд и "след российских хакеров". Скандалы в демократической партии США

Коутс, которому 73 года, более 10 лет занимал должность сенатора, до этого он четыре срока проработал в палате представителей. В период президентства Джорджа Буша-младшего Коутс был послом США в Германии.

Он также входил в комитет сената по разведке.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.