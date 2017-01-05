США ввели санкции против сына Усамы бен Ладена

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. Госдепартамент США в четверг сообщил о введении санкций в отношении сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена и главаря "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) Ибрагима аль-Банна.

Согласно сообщению Госдепартамента, Хамза бен Ладен внесен в санкционный список за деятельность, которая "представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США". По информации Госдепа, он официально состоит в рядах "Аль-Каиды" с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе к "мести против США и американцев".

В санкционный список также включен один из ключевых лидеров организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Ибрагим аль-Банна. По данным США, он "многократно принимал участие в подготовке (бойцов) и сборе информации" для группировки, за содействие в его поимке США ранее обещали вознаграждение в размере 5 миллионов долларов.

Решением Министерства финансов США все имущество указанных лиц на территории США и их финансовые активы заморожены, гражданам США запрещено вести дела с ними.