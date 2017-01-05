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Трамп: СМИ выставляют меня противником разведки

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По словам избранного президента США Дональда Трампа, СМИ лгут, чтобы преподнести его заявления по поводу хакерских атак, как будто он против разведки.
Избранный президент США Дональд Трамп
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ лгут о его связях с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, чтобы выставить его противником деятельности разведки.

День независимости США
GABRIELLE LURIE / AFP
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"Лживые СМИ любят заявлять, что я в сговоре с Ассанжем – неверно. Я всего лишь повторяю его заявления, чтобы люди сами сформировали свое мнение о том, что является правдой. СМИ лгут, чтобы преподнести это так, как будто я против разведки, когда на самом деле я их большой фанат!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Трамп разделил оценку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по вопросу взлома серверов Демократической партии неизвестными хакерами и электронной почты председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил в интервью Fox News, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа. Основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. При этом Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные действия, но пока не будет их предпринимать, а посмотрит, как будет действовать новая администрация во главе с Дональдом Трампом, которая приступит к обязанностям 20 января. Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

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