Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Латакия

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КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Мощный взрыв прогремел на западе Сирии в провинции Латакия, причины пока неизвестны, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на местных жителей.

Взрыв прогремел в городе Джабла, который находится в 18 километрах южнее города Латакия. О пострадавших и разрушениях также пока не сообщается.

Провинция Латакия находится под контролем правительственных войск Сирии, в ней находится аэродром Хмеймим, используемый российскими ВКС.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.