США грозят прервать бизнес с Google из-за политики конфиденциальности

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Министерство труда США через суд грозит запретить Google вести бизнес с федеральным правительством, если интернет-компания не передаст конфиденциальную информацию о тысячах своих служащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, юристы из министерства труда в среду подали соответствующий иск в суд по административным делам. В исковой жалобе, в частности, указывается, что Google неоднократно отказывалась предоставлять министерству информацию о компенсационных выплатах служащим и другую информацию. Юристы пояснили, что эта информация министерству необходима, чтобы удостовериться, что в базирующейся в Калифорнии компании нет дискриминации в отношении служащих по половым или расовым признакам.

Представители Google заявили, что в ответ на запросы министерства труда предоставили сотни тысяч данных по своим сотрудникам, но отказались предоставлять данные по "некоторым требованиям министерства", которые в компании расценили как "посягательство на личную информацию".