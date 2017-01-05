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США грозят прервать бизнес с Google из-за политики конфиденциальности

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Юристы из Минтруда США подали иск в суд по административным делам, в котором указывается, что Google неоднократно отказывалась предоставлять министерству информацию о компенсационных выплатах служащим и другую информацию.
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REUTERS Baz Ratner/File Photo

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Министерство труда США через суд грозит запретить Google вести бизнес с федеральным правительством, если интернет-компания не передаст конфиденциальную информацию о тысячах своих служащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

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По данным агентства, юристы из министерства труда в среду подали соответствующий иск в суд по административным делам. В исковой жалобе, в частности, указывается, что Google неоднократно отказывалась предоставлять министерству информацию о компенсационных выплатах служащим и другую информацию.  Юристы пояснили, что эта информация министерству необходима, чтобы удостовериться, что в базирующейся в Калифорнии компании нет дискриминации в отношении служащих по половым или расовым признакам.

Представители Google заявили, что в ответ на запросы министерства труда предоставили сотни тысяч данных по своим сотрудникам, но отказались предоставлять данные по "некоторым требованиям министерства", которые в компании расценили как "посягательство на личную информацию".

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