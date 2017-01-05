Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от налогов

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости УКраина. Немецкий Deutsche Bank готов выплатить штраф в 95 миллионов долларов США за уклонение от федеральных налогов в США, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции страны.

"Правительство (США — ред.) заставило Deutsche Bank признаться в своих действиях по уклонению от налогов и заплатить 95 миллионов долларов США, понеся ответственность за эти действия", — говорится в сообщении.

Банк попытался обойти налоговое законодательство штатов в 2000 году, используя фиктивную компанию, сообщает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство относительно работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП).