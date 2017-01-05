Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений между США и РФ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан выразил надежду на улучшение отношений между официальными Вашингтоном и Москвой, отмечая важность процесса для стабильности в мире.

"Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет. Поскольку чрезвычайно важно для стабильности в мире, как и для России и США, чтобы отношения были лучше", — заявил Бреннан в интервью телекомпании PBS, ранее опубликовавшей первую часть беседы с директором ЦРУ.

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При этом он отметил, что нет причин говорить о начале новой холодной войны. По его мнению, приход к власти в США новой администрации избранного президента Дональда Трампа может поспособствовать улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.