Группа сенаторов США готовит законопроект о новых санкциях против РФ - СМИ

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Группа сенаторов готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии конгресса против России в связи с хакерскими атаками на американские институты и с действиями в Украине и Сирии.

Законодатели подтвердили эту информацию, когда сенат собрался на новую сессию конгресса, пишет Голос Америки.

Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в комитете по международным отношениям, заявил журналистам, что он работает над законопроектом вместе с "большой группой" сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы. Он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе, отмечает издание.

"Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение конгресса на введение дополнительных санкций против России", — сказал Кардин.

Он также сообщил, что законопроект будет частично сосредоточен на действиях России в Восточной Европе, включая "аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара аль-Асада в Сирии".

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Кардин не уточнил, заставит ли законопроект новоизбранного президента Дональда Трампа принять решение о санкциях или он закрепит те санкции, которые были объявлены Белым домом на прошлой неделе, которые Трамп при желании сможет отменить после вступления в должность.

Ранее член комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить новые санкции против России, введенные администрацией покидающего свой пост Барака Обамы, американский конгресс выступит за их ужесточение.

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В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.