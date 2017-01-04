Экс-премьер Косово арестован по обвинению в военных преступлениях

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр Косово Рамуш Харадинай арестован во Франции по выданному властями Сербии ордеру, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции.

Как отмечает агентство, в Сербии Харадинай, являвшийся полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998-99 годов, считается военным преступником.

Харадинай занимал должность премьера Косово в 2004-2005 годах. Также отмечается, что Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был оправдан.

Подробности ареста не уточняются.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.

Ранее сообщалось, что главарь ИГ с группой боевиков проникли в Косово под видом беженцев.