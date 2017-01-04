Экс-президент Польши Коморовский госпитализирован в Варшаве

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский, занимавший этот пост с 2010 по 2015 годы, госпитализирован в Варшаве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio Zet.

По неофициальной информации, экс-президент поступил в Военный медицинский институт с жалобами на сильные головные боли.

Официально в больнице причину госпитализации не комментируют.

В свою очередь политики оппозиционной партии "Гражданская платформа", пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что Коморовский проходит рядовое обследование, которое продлится несколько дней.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков был госпитализирован в клинический госпиталь Москвы.