Тиллерсон получит от ExxonMobil пенсию в $180 млн - СМИ

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Рекс Тиллерсон, ранее возглавлявший компанию ExxonMobil и которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить новым госсекретарем США, получит от компании пенсию в размере 180 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal.

В случае, если Тиллерсон будет назначен на пост госсекретаря, компания передаст в фонд эквивалентную стоимость двух миллионов акций. Кроме того, сообщается, что Тиллерсон сможет продать свои оставшиеся акции в компании. На данный момент он располагает 600 тысячами акций на сумму около 54 миллионов долларов.

Согласно сообщению, Тиллерсон получит на семь миллионов долларов меньше, чем если бы его не выбрали на пост госсекретаря.

Ранее американские политики и СМИ выражали опасения, упоминая о связях Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы.