Президентом Гаити объявлен молодой предприниматель Жовенель Моиз

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Молодой предприниматель Жовенель Моиз от партии "Тет кале" официально объявлен временным избирательным советом следующим президентом Гаити по итогам выборов, прошедших в ноябре 2016 года.

По сообщению совета, Моиз набрал 55,6% голосов, что делает его победителем уже по итогам первого тура. Таким образом, совет отказал в удовлетворении претензий кандидатам от оппозиции, заявлявшим о махинациях в ходе голосования.

Моиз — 48-летний предприниматель из семьи, связанной с производством сельскохозяйственной продукции, в первую очередь — бананов, отмечает канал Telesur. Вступление в должность нового главы государства запланировано на 7 февраля.

Первый тур выборов на Гаити состоялся в октябре 2015 года, однако затем его результаты были отменены в связи с использованием нечестных методов предвыборной борьбы и из соображений безопасности. Новые выборы были назначены на 9 октября ушедшего года, однако в итоге были перенесены на более поздний срок из-за обрушившегося на страну разрушительного урагана "Мэтью", он унес жизни 573 человек.