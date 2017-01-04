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Президентом Гаити объявлен молодой предприниматель Жовенель Моиз

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По данным избирательного совета Гаити, 48-летний предприниматель Жовенель Моиз набрал 55,6% голосов, что делает его победителем уже по итогам первого тура.

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Молодой предприниматель Жовенель Моиз от партии "Тет кале" официально объявлен временным избирательным советом следующим президентом Гаити по итогам выборов, прошедших в ноябре 2016 года.

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По сообщению совета, Моиз набрал 55,6% голосов, что делает его победителем уже по итогам первого тура. Таким образом, совет отказал в удовлетворении претензий кандидатам от оппозиции, заявлявшим о махинациях в ходе голосования.

Моиз — 48-летний предприниматель из семьи, связанной с производством сельскохозяйственной продукции, в первую очередь — бананов, отмечает канал Telesur. Вступление в должность нового главы государства запланировано на 7 февраля.

Первый тур выборов на Гаити состоялся в октябре 2015 года, однако затем его результаты были отменены в связи с использованием нечестных методов предвыборной борьбы и из соображений безопасности. Новые выборы были назначены на 9 октября ушедшего года, однако в итоге были перенесены на более поздний срок из-за обрушившегося на страну разрушительного урагана "Мэтью", он унес жизни 573 человек.

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