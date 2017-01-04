Предупреждение о цунами объявлено близ островов Фиджи после землетрясения

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении цунами после сильного землетрясения у берегов Фиджи.

"Опасные волны цунами из-за землетрясения возможны в (радиусе — Ред.) 300 километров от эпицентра (землетрясения — ред.) вдоль берегов Фиджи", — говорится в сообщении PTWC.

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Геологическая служба США (USGS) в ночь на среду сообщила, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи. Толчки были зафиксированы в 21.52 вторника по времени UTC (23.52 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 221 километре к юго-западу от города Нади на островах Фиджи. Очаг залегал на глубине 15,2 километра.

Напомним, на днях на востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.