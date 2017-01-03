КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Республиканец Пол Райан переизбран спикером палаты представителей конгресса США, передает агентство Франс Пресс во вторник.

Свои голоса "за" отдали 239 членов палаты представителей, "против" проголосовали 189 конгрессменов. Еще пять человек отдали свои голоса за других кандидатов.

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Райан в прошлом конфликтовал с кандидатом партии в президенты Дональдом Трампом, но после избрания Трампа заявил, что полностью его поддерживает.

Райан, которому 46 лет, считается специалистом по бюджетным вопросам. Он успешно избирается в конгресс с 1999 года. В 2012 году был кандидатом Республиканской партии в вице-президенты (на президентский пост был выдвинут Митт Ромни).

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.