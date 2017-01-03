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Пол Райан переизбран спикером палаты представителей конгресса США

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (270)

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Как отмечают СМИ, Пол Райан в прошлом конфликтовал с кандидатом от Республиканской партии в президенты Дональдом Трампом, но после его избрания заявил, что полностью поддерживает Трампа.
Пол Райан
@SpeakerRyan

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Республиканец Пол Райан переизбран спикером палаты представителей конгресса США, передает агентство Франс Пресс во вторник. 

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Свои голоса "за" отдали 239 членов палаты представителей, "против" проголосовали 189 конгрессменов. Еще пять человек отдали свои голоса за других кандидатов.

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Райан в прошлом конфликтовал с кандидатом партии в президенты Дональдом Трампом, но после избрания Трампа заявил, что полностью его поддерживает.

Райан, которому 46 лет, считается специалистом по бюджетным вопросам. Он успешно избирается в конгресс с 1999 года. В 2012 году был кандидатом Республиканской партии в вице-президенты (на президентский пост был выдвинут Митт Ромни).

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

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