Тысячи людей покинули свои дома из-за наводнения в Малайзии

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В связи с наводнением на восточном побережье Малайзии тысячи людей были эвакуированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, власти штатов Тренггану и Келантан приняли решение о закрытии десятков школ и перекрытии дорог, ведущих к деревням. В штатах ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы около двух тысяч человек.

"Сейчас мы используем лодки и грузовики для проведения эвакуации жителей деревень в центры помощи, но так как дожди продолжаются, мы ожидаем, что число эвакуированных из-за наводнения увеличится", — приводит агентство слова властей штата Тренггану.

Как отмечает агентство, наводнения были вызваны 4-дневными дождями.

Ранее сообщалось, что девушка погибла в результате сильного наводнения в испанском городе Малага. Жертвой стихии стала 26-летняя жительница муниципалитета Эстепона.