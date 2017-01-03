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Чиновник администрации Рейгана может стать торговым представителем США

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (267)

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По данным газеты Wall Street Journal, Роберт Лайтхайзер в администрации Рональда Рейгана занимал пост заместителя торгового представителя США, что приравнивается к заместителю министра.
Флаг США
GABRIELLE LURIE / AFP

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости Украина. Экс-чиновник из администрации Рональда Рейгана Роберт Лайтхайзер может быть назначен торговым представителем США в администрации нового президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

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Как отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в администрации нынешнего президента США Барака Обамы эту должность занимает Майкл Фроман. Роберт Лайтхайзер в администрации Рейгана занимал пост заместителя торгового представителя США.

Институт торгового представителя при президенте США был учрежден в 1962 году. Штаб-квартира ведомства расположена в Вашингтоне, дополнительные офисы находятся в Женеве и Брюсселе.

Торговое представительство США при исполнительном офисе президента США является правительственным агентством в ранге министерства, занимается разработкой торгового законодательства, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, координацией внешнеторговой политики. Например, данное ведомство проводит переговоры по таким важным сделкам как Транстихоокеанское торговое партнерство (TPP), Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен назначить бизнесмена из сферы фаст-фуда министром труда.

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