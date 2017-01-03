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В Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за природного пожара

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В результате крупного пожара уже сгорели не менее ста домов, пострадали 19 человек. Как сообщают местные власти, распространению пожара способствуют жара и сильный ветер.
Крупный природный пожар в Чили
@oscarcaceres

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Чили объявлен "красный" уровень опасности в связи с крупным природным пожаром в северной части страны, сообщает информационный портал Biobiochile.

Пожар в банном комплексе в Запорожье
ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области
Масштабный пожар в банном комплексе в Запорожье

По данным портала, пожар разгорелся в понедельник в районе города Вальпараисо на побережье Тихого океана. Огонь уже охватил не менее 50 гектаров земель. Около 200 человек были эвакуированы. Сообщается, что почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.

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Как сообщил заместитель министра внутренних дел страны и безопасности Махмуд Алеуйя, в результате крупного пожара уже сгорели не менее ста домов. Также сообщается о 19 пострадавших. 

Распространению пожара способствуют жара и сильный ветер. В его тушении задействованы 49 единиц пожарной техники и десять самолетов. Сообщается, что пожар частично локализован.

@oscarcaceres
Крупный природный пожар в Чили

Президент страны Мишель Бачелет в своем микроблоге в Twitter выразила соболезнования пострадавшим в стихии.

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