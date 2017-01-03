У РФ очень слабая экономика, и мы можем ослабить ее еще - Маккейн

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Конгресс США поддержит дополнительные санкции против российского президента Владимира Путина из-за его личного вмешательства в президентские выборы в США. Об этом в интервью ТСН заявил американский сенатор Джон Маккейн.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

"Много санкций, которые мы можем применить. Финансовые институты, с одной стороны. Верите или нет, но у русских очень слабая экономика, и мы можем ослабить еще. (Ввести) персональные санкции против конкретных организаций", — заявил Маккейн.

Сенатор надеется, что Конгрессу удастся сотрудничать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности, в вопросе расширения санкций против России.

"Конгресс США поддержит дополнительные санкции против Путина, потому что он вмешивался в наши выборы. Мы — равноправные ветви власти: избранный президент может наложить вето, может принять какие-то другие меры. Надеюсь, что мы сможем работать вместе. Но Конгресс Соединенных Штатов не принесет в жертву свободу и независимость Украины", — подчеркнул Маккейн.

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"Поймите, я не хочу бороться с избранным президентом Трампом — это не моя работа. Но есть достаточно голосов, чтобы поддержать Украину и помочь сохранить ее независимость – через помощь, военное сотрудничество и много других вещей", — добавил он.

Ранее представитель избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что доказательства предполагаемой причастности России к хакерским атакам на системы американских госструктур не являются убедительными.