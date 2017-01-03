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Полиция около трех часов допрашивала Нетаньяху по делу о коррупции

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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Сам Нетаньяху отвергает обвинения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Полиция Израиля завершила допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, сообщает телеканал i24.

Алон Бен-Меир
Из открытых источников
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Накануне три следователя прибыли в резиденцию Нетаньяху в центре Иерусалима для проведения допроса. Сам премьер отвергает все возможные обвинения.

По данным телеканала, допрос длился около 3 часов.

Как ранее сообщали СМИ, правоохранители рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на еще одно, более серьезное дело.

Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом.

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