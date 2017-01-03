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Маккейн: люди из окружения Трампа поддерживают Украину

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Эффект Трампа. Мир после выборов в США (264)

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Американский сенатор от Республиканской партии надеется на понимание новоизбранным президентом США Дональдом Трампом важности отношений между США и Украиной.
Сенатор США Д. Маккейн. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Окружение избранного президента США Дональда Трампа поддерживает Украину, убежден американский сенатор Джон Маккейн.

Награждение Джона Маккейна орденом Свободы в Киеве. Видео
Радио Свобода Украина/Youtube
Награждение Джона Маккейна орденом Свободы в Киеве

"Убежден, что люди, которых он (Трамп — Ред.) выбрал в оборонный сектор, в частности, генерал Маттис — убежденный сторонник Украины. Генерал Флинн. Генерал Келли тоже. Люди из его окружения поддерживают Украину", — сказал Маккейн в интервью ТСН.

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Сенатор надеется на понимание новоизбранным президентом США важности отношений между США и Украиной.

Кроме того, Трамп, по словам Маккейна, выступает за значительное увеличение расходов на оборону. "Поэтому, надеюсь, когда наша разведка проинформирует Дональда Трампа о покушении на основы нашей демократии на выборах, надеюсь, он поймет, кто такой Владимир Путин…" — подчеркнул сенатор.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность секретаря Государственного департамента кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против России и имеет, по данным СМИ, тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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