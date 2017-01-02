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Бразильские заключенные устроили еще один массовый бунт

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Второй инцидент за сутки произошел в понедельник вечером в другой тюрьме города Манаус. В пенитенциарном учреждении, где содержались более 1500 задержанных, были слышны звуки стрельбы.
Бразильская полиция готовится подавить бунт в тюрьме
Телеканал Globo

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Еще один бунт в тюрьме произошел на севере Бразилии, сообщает в понедельник телеканал Globo.

Ранее сообщалось о 60 жертвах тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.

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По данным телеканала, второй инцидент произошел в понедельник вечером в другой тюрьме города Манаус. В пенитенциарном учреждении, где содержались более 1500 задержанных, хотя тюрьма предназначена лишь для 568 человек, были слышны звуки стрельбы. Сведений о пострадавших и сбежавших заключенных нет.

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