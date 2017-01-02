Атака смертников в иракском городе Самарра: есть жертвы

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. При атаке смертников на полицейский участок в иракском городе Самарра погибли семь человек. Об этом сообщает саудовский телеканал "Аль-Арабия".

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По данным СМИ, двое смертников подорвали себя на входе в полицейский участок, после чего группа террористов смогла ворваться внутрь здания. По данным СМИ, бои в этом месте еще продолжаются. Иракские военные стянули к месту происшествия подкрепления, в небе барражируют вертолеты.

По данным иракского телеканала "Ас-Сумария", силовикам к этому времени уже удалось уничтожить нападавших.

В городе введен комендантский час.

В октябре минувшего года смертник из группировки "Исламское государство" атаковал колонну иракских военных восточнее города Мосул, около 70 военных погибли.