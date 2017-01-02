Израильская полиция прибыла в резиденцию Нетаньяху для допроса

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Полиция Израиля прибыла в резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как сообщается, визит связан с допросом по подозрениями в коррупции, пишет агентство Франс Пресс.

По данным СМИ, в резиденцию в центре Иерусалима прибыли три следователя.

Как ранее сообщали СМИ, правоохранители рассчитывают, что допрос Нетаньяху позволит пролить свет на еще одно, более серьезное дело.

Сам премьер отверг все возможные обвинения.

Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом.