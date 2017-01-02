Массовые беспорядки в Польше: тунисец обвиняется в убийстве поляка

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Выходцу из Туниса предъявлены обвинения в убийстве жителя польского Элка, после которого в городе 1 января начались массовые беспорядки. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Как сообщалось ранее, местный житель был убит у "кебаб-бара" в Элке в новогоднюю ночь — 21-летний Даниэль получил две колотые раны, в результате чего скончался. Владельцем помещения является местный предприниматель, управляют кафе выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые были задержаны в связи с гибелью молодого человека. В воскресенье, 1 января, у здания кафе собрались люди, которые, выкрикивая нацистские лозунги, закидали помещение камнями, выбили стекла, попытались уничтожить находящееся внутри оборудование и в конечном итоге подожгли помещение.

По данным полиции, в беспорядках принимали участие порядка 200-300 человек. Когда на место прибыли полицейские, агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. Затем разъяренная толпа направилась ко второму кафе, принадлежащему тому же предпринимателю, которое также сожгла. К вечеру воскресенья в связи с беспорядками были задержаны несколько десятков человек.

По последним данным следователей, "напряженная ситуация" в кафе возникла еще до того, как в помещении появился впоследствии погибший мужчина. Затем в кафе зашел Даниэль, который попытался уйти из заведения с двумя бутылками, не заплатив за них. Его догнали сотрудники кафе, завязалась драка, в ходе которой было совершено убийство.