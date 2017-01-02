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В Казахстане извлечены тела девяти человек из-под завалов рухнувшего дома

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По словам официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова, из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения.
Обрушение жилого здания в поселке Шахан Карагандинской области
скриншот с видео

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Карагандинской области Казахстана тела девяти человек, среди которых трое детей, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Часть многоэтажного дома обрушилась в Казахстане, два человека погибли. Видео
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Часть многоэтажного дома обрушилась в Казахстане, два человека погибли

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Часть многоэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Ранее сообщалось о двух погибших.

"На данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения", — проинформировал Иманкулов.

Представитель КЧС МВД республики сообщил, что утром в понедельник спасатели извлекли из-под завалов живого человека. По информации Иманкулова, 32-летний мужчина был извлечен в 08.15 (04.15 по Киеву).

По его данным, к ликвидации ЧС по обрушению дома привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника, В/Ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели.

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